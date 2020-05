Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une vieille connaissance pour chambouler les plans de Zidane ?

Publié le 4 mai 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Dans le coup afin d’attirer Donny van de Beek, milieu de l’Ajax Amsterdam, le Real Madrid devra obligatoirement se méfier de la Juventus.

C’est une réalité : le Real Madrid désire apporter une ou plusieurs nouvelles têtes au milieu de terrain. Florentino Pérez et Zinedine Zidane étudieraient plusieurs profils, dont Donny van de Beek. Une piste de longue date, mais le président et l’entraîneur merengue auront fort à faire pour le joueur formé à l’Ajax Amsterdam (23 ans). Après Manchester United, au tour d’Everton et de Newcastle, en passe d’être racheté par les Saoudiens, de se pencher sur l’international néerlandais selon l’exclusivité du 10 Sport. Sans oublier la Juventus…

Van de Beek vers la Juventus en cas d’échec pour Pogba ?