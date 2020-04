Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Everton et Newcastle débarquent pour Van de Beek !

Publié le 28 avril 2020 à 13h15 par Alexis Bernard

Dans la short-list du Real Madrid, le milieu de terrain Donny Van de Beek (Ajax) est également suivi de près par deux clubs anglais.

Révélé lors de l’extraordinaire saison de l’Ajax Amsterdam en 2018-2019, aux côtés de Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, Donny Van de Beek est surveillé par de gros clubs européens. Au Real Madrid, Zinedine Zidane est intéressé par son profil depuis un an. S’il n’est pas une priorité de recrutement pour l’entraîneur français, qui cible avant tout des joueurs comme Paul Pogba (Manchester United), N’Golo Kanté (Chelsea) ou encore Fabian Ruiz (Naples), Donny Van de Beek est en très bonne place dans la liste des plans B, si jamais les premières options n’avancent pas dans le bon sens. Dans cette liste, on retrouve également le nom de Miralem Pjanic (Juventus Turin).

L’Angleterre se penche sur Van de Beek