Mercato - OM : Faut-il prolonger Thauvin à tout prix ?

Publié le 28 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

L’Olympique de Marseille est bel et bien décidé à prolonger le contrat de Florian Thauvin, qui se termine en 2021. Mais selon vous, cela doit-il vraiment être une priorité pour l’OM ? C’est notre sondage du jour !

Cette saison, l’Olympique de Marseille d’André Villas-Boas a réalisé des très belles choses... sans Florian Thauvin. Le champion du monde français, qui a subi une arthroscopie de la cheville, n’a disputé que deux petits matchs avec l’OM depuis l’été dernier. Il n’en reste pas moins un cadre de l’équipe et son avenir fait beaucoup parler, puisque son contrat se termine dans un peu plus d’un an. Selon nos informations, l'OM souhaite prolonger Thauvin, afin d’en faire une pièce centrale du projet du club. Le joueur lui-même a déclaré vouloir rester à Marseille au moins une saison supplémentaire, mais n’a aucunement parlé de l’avenir à long terme. De son côté, L’Équipe annonce qu’aucune négociation n’a débuté à l’heure actuelle entre Thauvin et l’Olympique de Marseille, expliquant au passage que le plan du joueur serait de partir libre, en juin 2021.

Thauvin, le dossier très chaud de l’OM

Les prochains mois pourraient déjà être cruciaux, pour Florian Thauvin. Si l’intention du joueur est bien de partir au terme de son contrat et donc de ne pas prolonger, l’Olympique de Marseille a tout intérêt à le vendre cet été. Le club doit faire face à des problèmes économiques et Thauvin est actuellement l’un des joueurs avec la meilleure valeur sur le marché. Une vente pourrait ainsi apporter à l'OM des liquidités non négligeable, qui pourraient être réinvesties sur le mercato. L’autre solution, est celle de convaincre le joueur de prolonger son contrat. Cela n’assurera pas forcément sa présence pour les saisons à venir, mais suffirait à consolider la position de l’Olympique de Marseille. En repoussant le terme du contrat de Thauvin, les dirigeants de l’OM auront plus de marge pour négocier une vente, ou trouver un potentiel successeur. La troisième option serait d’accorder au joueur la possibilité de quitter l’OM à la fin de son contrat. Cela pourrait être une solution à l’amiable en cas d’échec dans les négociations autour de sa prolongation, mais également une façon pour Thauvin de toucher une grosse prime à la signature, tout en ayant participé au retour de l’OM en Ligue des Champions.



