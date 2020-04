Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une carte à jouer avec Ben Yedder, mais...

Publié le 28 avril 2020 à 18h45 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel réclamerait l’arrivée de Wissam Ben Yedder au PSG, Leonardo pourrait bien voir la porte s’ouvrir.

Qui sera la buteur du PSG la saison prochaine ? Le doute est entier. En effet, Edinson Cavani est en fin de contrat et une prolongation de contrat semble bien compliquée à imaginer. Alors que son successeur aurait pu se nommer Mauro Icardi, l’Argentin n’est pas certain de rester au PSG, malgré une option d’achat, étant de plus en plus annoncé de retour en Italie. Thomas Tuchel aurait alors décidé de prendre les choses en main. Selon les dernières informations de la presse espagnole, l’entraîneur du PSG avait réclamé l’arrivée de Wissam Ben Yedder, attaquant de l’AS Monaco, à sa direction.

Départ acté ?