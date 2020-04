Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un destin à la Rabiot pour Kylian Mbappé ?

Publié le 28 avril 2020 à 16h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé refuserait de prolonger son contrat avec le PSG, le Français pourrait voir sa direction prendre une décision radicale à son sujet.

A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Kylian Mbappé ? Telle est la question à laquelle de nombreux fans voudraient avoir la réponse. Au Real Madrid, on ne cache désormais plus son rêve, mais au PSG, on ne se laisse pas faire. Depuis plusieurs semaines, Leonardo s’active pour tenter de prolonger le contrat de Mbappé, actuellement lié jusqu’en 2022. Toutefois, comme l’assure Ok Diario , le Parisien aurait fait savoir à Zinedine Zidane qu’il n’avait pas l’intention de parapher ce contrat. Une position qui pourrait entraîner une vive réaction de la direction du PSG.

Rabiot-Mbappé, même destin ?