Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait fait une grande annonce à Zidane !

Publié le 28 avril 2020 à 11h15 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane aurait profité du confinement pour prendre des nouvelles de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG aurait fait passer un message fort à l’entraîneur du Real Madrid.

Outre le Real Madrid, Liverpool ferait également pression pour Kylian Mbappé. En effet, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, Jürgen Klopp a récemment appelé le père de l’attaquant du PSG. Une énorme menace pour Zinedine Zidane, qui ne serait pas resté les bras croisés. En effet, selon Ok Diario , l’entraîneur merengue aurait lui appelé Mbappé pendant ce confinement pour prendre de ses nouvelles, mais aussi en savoir plus sur son avenir. Et visiblement, le protégé de Thomas Tuchel aurait été clair à ce sujet.

Le rêve de Mbappé n’a pas changé !