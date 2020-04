Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane vers le PSG ? La réponse !

Publié le 28 avril 2020 à 8h15 par T.M.

Alors que les hautes sphères du PSG au Qatar rêvent de Zinedine Zidane, voir le Français sur le banc parisien pourrait ne jamais être une réalité. Explications.

L’incertitude est de plus en plus importante concernant l’avenir de Thomas Tuchel au PSG. Un nouvel entraîneur pourrait donc rapidement venir s’asseoir sur le banc de touche et du côté du Qatar, on a certains rêves. Outre le duo Xavi-Pep Guardiola, Le 10 Sport vous a aussi révélé un fort intérêt du Qatar pour Zinedine Zidane, actuellement au Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2022 avec les Merengue, le Français est également courtisé par la Juventus, mais son conseiller, Alain Migliaccio lui conseillerait de rejoindre plutôt le PSG. De quoi faire rêver les fans parisiens ?

Un scénario impossible ?