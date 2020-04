Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, la pièce centrale des plans du Barça ?

Publié le 28 avril 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Alors que le Barça chercherait trois profils, en marge des recrutements de Neymar (PSG) et de Lautaro Martinez (Inter Milan), les Blaugrana devront se séparer de plusieurs joueurs cet été.

Il ne fait plus aucun doute que le FC Barcelone cherche à faire revenir Neymar. Les Catalans n’auraient jamais oublié la star du PSG, malgré un échec l’été dernier. Outre l’international brésilien, le Barça tenterait également d’attirer Lautaro Martinez, buteur de l'Inter Milan, et trois autres recrues : un défenseur central, un milieu de terrain physique et un latéral. Les Catalans auraient donc les idées claires sur le marché des transferts, mais l'arrivée de Neymar plombera les finances.

Vendre avant de recruter ?

D’après les révélations de Francesc Aguilar, les arrivées de Neymar et de Lautaro Martinez auraient un impact sur le mercato estival du FC Barcelone. Le journaliste de Mundo Deportivo explique, via son compte Twitter , que les renforts d’un défenseur central, d’un latéral " abordable " et d’un milieu de terrain seront compliqués sans faire exploser la masse salariale. La direction du Barça serait dans l’obligation de vendre avant de penser à ces trois postes.