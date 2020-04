Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Raiola prêt à envoyer De Ligt au Barça ? La réponse !

Publié le 27 avril 2020 à 13h00 par D.M.

Alors qu’un échange entre Arthur et Matthijs de Ligt a été évoqué ces derniers jours par la presse catalane, aucune discussion n’aurait eu lieu entre Mino Raiola et le FC Barcelone concernant une possible arrivée du défenseur central néerlandais.

Arrivé lors du dernier mercato estival, Matthijs de Ligt est régulièrement envoyé en Espagne par la presse ibérique. ABC annonçait que le défenseur central voudrait quitter la Juventus et que son agent Mino Raiola allait ouvrir des négociations avec le Real Madrid. Mais ces derniers jours, Matthijs de Ligt a été associé à l’autre géant espagnol, le FC Barcelone. Mundo Deportivo annonçait que l’international néerlandais pourrait être inclus dans un échange avec le joueur brésilien Arthur qui plairait énormément aux dirigeants de la Juventus.

Aucun contact entre Raiola et le FC Barcelone

Toutefois, malgré ces rumeurs, Matthijs de Ligt devrait rester à la Juventus la saison prochaine. A en croire le journaliste italien Nicolo Schira, il n’y aurait actuellement aucune discussion entre Mino Raiola et le FC Barcelone concernant un possible transfert du défenseur central néerlandais. D’autant plus que la Juventus n’aurait nullement l’intention de se séparer d’un joueur recruté pour près de 85M€ lors du dernier mercato estival.