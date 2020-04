Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait optimiste pour Varane !

Publié le 27 avril 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que la presse espagnole annonçait un premier danger pour l'avenir de Raphaël Varane, le Français devrait toutefois rester au Real Madrid. Le Champion du monde compte bien boucler les négociations pour une prolongation de contrat après le confinement.

Arrivé en 2011 et après plus de 300 apparitions sous les couleurs du Real Madrid, Raphaël Varane pourrait se laisser tenter par d’autres défis l’été prochain. Le défenseur français est aujourd’hui un pilier de l’équipe de Zinédine Zidane et après avoir absolument tout remporté avec le club merengue , il pourrait se laisser tenter par un nouveau défi. Le PSG aurait notamment toqué à la porte du Real Madrid l'été dernier pour tenter de s’offrir le défenseur qui verra son contrat prendre fin en juin 2022. Si le quotidien AS avait assuré il y a quelques jours que les dirigeants du club merengue n’étaient pas pressés de prolonger leur joueur, ce média espagnol affirme aujourd’hui tout le contraire !

Les négociations avancent bien !