Mercato - Real Madrid : Enorme danger pour Zidane avec Varane ?

Publié le 26 avril 2020 à 10h30 par A.D.

Raphaël Varane sera en fin de contrat à l'issue de la saison 2021-2022. Malgré tout, la direction du Real Madrid n'aurait pas encore bougé ses pions pour le prolonger.

Le Real Madrid n'aurait pas bougé son petit doigt pour Raphaël Varane. Alors qu'il faisait le plus grand bonheur du RC Lens lors de la saison 2010-2011, le défenseur français a tapé dans l’œil de la direction merengue . A la fin de cet exercice, la Maison-Blanche a trouvé un terrain d'entente avec les Sang et or pour le transfert de Raphaël Varane. Un accord à hauteur de 10M€. Au Real Madrid depuis bientôt neuf ans, le champion du monde français serait aujourd'hui dans une situation incertaine.

Le Real Madrid toujours discret pour Raphaël Varane ?