Mercato - PSG : Marcelo déjà prêt à snober Leonardo ?

Publié le 26 avril 2020 à 9h45 par La rédaction

Pisté par le Paris Saint-Germain dans le but de trouver un nouveau latéral gauche, Marcelo ne manque pas de prétendants alors que son contrat prend fin en juin 2022. Mais le Brésilien n'aurait pas l'intention de quitter le Real Madrid.

Le prochain mercato du Paris Saint-Germain pourrait être très mouvementé. En plus de s’activer pour trouver un remplaçant à Keylor Navas mais aussi un attaquant pour palier le départ d’Edinson Cavani et le possible retour de Mauro Icardi à l’Inter Milan, Leonardo souhaiterait à tout prix s’attacher les services d’un latéral gauche. Layvin Kurzawa ne devrait pas prolonger à l’issue de la saison et le directeur sportif du PSG se serait positionné sur le dossier Marcelo. Aux dernières nouvelles, de belles offres seraient bien arrivées sur la table du Real Madrid...

Marcelo prêt à rester à Madrid !