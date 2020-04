Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée entre Mbappé et le PSG !

Publié le 26 avril 2020 à 4h30 par T.M.

La prolongation de Kylian Mbappé est actuellement la priorité du PSG. Intransigeant à ce sujet, le club de la capitale pourrait toutefois avoir déclenché la guerre avec son joyau.

Cet été, avec les répercussions financières du coronavirus, cela semble difficilement envisageable de voir le Real Madrid lâcher une fortune pour Kylian Mbappé. Le plan des Merengue pourrait alors se mettre en place pour récupérer l’attaquant du PSG. L’assaut serait ainsi lancé à l’été 2021, quand le Français n’aura plus qu’un an de contrat. De quoi se retrouver en position de force, mais Leonardo chercherait actuellement à prolonger Mbappé. Et même s’il venait à échouer, la décision aurait été prise au Qatar, le champion du monde ne sera quand même pas vendu et devra attendre la fin de son contrat. Une intransigeance qui n’aurait pas manqué d’agacer le principal intéressé.

« La famille de Mbappé n’est pas très contente »