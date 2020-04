Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé au cœur d'un plan colossal du Real Madrid... pour 2022 ?

Publié le 25 avril 2020 à 20h15 par B.C.

Déterminé à s'attacher les services de Kylian Mbappé dès que possible, Florentino Pérez pourrait également se résoudre à patienter jusqu'à l'été 2022 afin de présenter la star du PSG dans le nouveau Santiago Bernabéu.

Après l'avoir raté de peu en 2017, Florentino Pérez compte bien s'attacher les services de Kylian Mbappé lorsque ce dernier aura décidé de quitter le PSG. Reste à savoir quand. Sous contrat jusqu'en 2022 et malgré l'insistance de sa direction, Kylian Mbappé fait actuellement la sourde oreille au sujet d'une prolongation comme vous l'a expliqué le 10 Sport. Le natif de Bondy se sait en position de force et n'envisage pas de signer dans l'immédiat un nouveau bail avec le PSG. Le temps presse pourtant pour le club de la capitale, qui ne sera plus en position de force avec son joueur à partir de 2021. De son côté, le Real Madrid attendrait justement avec impatience cette date afin de se positionner sur l'international français, mais il n'est pas garanti que le PSG accepte de lâcher son joyau.

Une présentation de Mbappé dans le nouveau Santiago Bernabéu ?