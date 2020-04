Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir d’Aubameyang lié à un dossier XXL du Barça ?

Publié le 25 avril 2020 à 20h00 par A.C.

Pierre-Emerick Aubameyang, sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2021, pourrait voir son avenir être fortement influencé.

Plus le temps passe et plus Pierre-Emerick Aubameyang semble s’éloigner d’Arsenal. En février dernier, nous vous révélions que les négociations autour de sa prolongation de contrat étaient au point mort. Il faut dire que l’attaquant ne manque pas de courtisans. Le FC Barcelone lui fait les yeux doux, mais selon nos informations, la piste la plus chaude pourrait mener Aubameyang vers l’Inter, où Antonio Conte apprécie tout particulièrement son profil.

Aubameyang à l’Inter, seulement en cas de départ de Lautaro Martinez