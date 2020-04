Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tranché dans ce dossier chaud du moment !

Publié le 25 avril 2020 à 14h30 par La rédaction

Alors que la Juventus, l’Inter Milan et Tottenham serait intéressés par le transfert d’Arthur Melo pour la saison prochaine, le FC Barcelone n’aurait aucune intention de se séparer de son joueur.

Arthur Melo « se queda » ? Alors que le Barça fait face aux intérêts de la Juventus, de l’Inter Milan et de Tottenham pour Arthur, le club ne souhaiterait pas laisser partir le milieu de terrain brésilien la saison prochaine. En effet, et ce malgré les nombreuses possibilités d’échanges évoquées (Pjanic pour la Juventus, Lautaro Martinez pour l’Inter, Ndombele pour les Spurs), Arthur se voit rester encore longtemps au Barça, lui qui voit son contrat se terminer en 2024. Et la position du Barça serait la même...

Le Barça n’est pas vendeur