Mercato - OM : Villas-Boas prend position pour Thauvin !

Publié le 25 avril 2020 à 12h30 par A.C.

André Villas-Boas, coach de l’Olympique de Marseille, semble avoir un avis tranché au sujet de l’avenir de Florian Thauvin.

L’avenir de Florian Thauvin est des plus flous. Son contrat avec l’Olympique de Marseille se termine en juin 2021 et, selon nos informations, sa prolongation est une des grandes priorités des dirigeants. Il faut dire que le champion du monde français ne manque pas de courtisans. En Italie, l’AS Roma l’apprécie énormément et pourrait bien offrir à Thauvin une seconde chance à l’étranger, après l’échec de Newcastle. Pourtant, André Villas-Boas ne souhaite pas voir l’un de ses meilleurs éléments quitter l’OM.

Villas-Boas ne veut pas voir Thauvin partir