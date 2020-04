Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid pourrait débloquer un dossier chaud du Barça...

Publié le 25 avril 2020 à 11h00 par La rédaction

Pour renforcer sa défense centrale, le FC Barcelone regarderait du côté du FC Séville et Diego Carlos. Et pour le Brésilien, le club catalan pourrait bien recevoir un coup de pouce du Real Madrid. Explications.

En plus de s’être positionné sur les dossiers chauds comme celui de Lautaro Martinez ou de Timo Werner, Eric Abidal souhaiterait renforcer le secteur défensif du FC Barcelone. Ainsi, de nombreux joueurs seraient sur les tablettes du directeur sportif du Barça dont Diego Carlos. Julen Lopetegui ne souhaiterait cependant pas perdre son joueur, mais aux dernières nouvelles, le dossier pourrait prendre une toute autre tournure. L’entraineur du FC Séville serait prêt à donner son feu vert mais aurait posé une seule condition à ses dirigeants pour laisser partir son défenseur : s’attacher les services de trois joueurs du Real Madrid...

Nacho, Lucas et Reguilón dans le viseur !