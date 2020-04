Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Sadio Mané serait tout tracé !

Publié le 25 avril 2020 à 8h30 par Th.B.

Alors que Zinedine Zidane serait intéressé à l’idée de recruter Sadio Mané et que le Sénégalais ne quitterait Liverpool que pour le Real Madrid, les Reds ne compteraient pas céder leur attaquant.

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait se montrer insistant auprès de Liverpool pour le recrutement de Sadio Mané. Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 31 décembre dernier que les Merengue ont effectué les premières démarches auprès du clan Mané. Depuis, la presse confirme nos informations, à l’instar du Daily Mirror qui assurait à la mi-mars que Zinedine Zidane aurait en personne contacté Sadio Mané pour lui faire part de son envie de le recruter cet été. Dernièrement, France Football dévoilait que l’attaquant de Liverpool n’envisagerait de quitter le club de la Mersey uniquement pour rejoindre le Real Madrid. Mais qu’en est-il de la position de Liverpool ?

Liverpool ne craindrait pas les rumeurs envoyant Mané au Real !