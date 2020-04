Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait une ouverture pour Sadio Mané !

Publié le 21 avril 2020 à 10h00 par B.C.

Joueur essentiel de Liverpool, Sadio Mané rêverait toujours de rejoindre le Real Madrid à l'avenir, et cet intérêt serait justement partagé par Zinedine Zidane.

Champion d'Europe avec Liverpool la saison dernière, Sadio Mané est l'un des grands artisans de la réussite des Reds ces dernières années, et sa quatrième place au Ballon d'Or témoigne de cela. Avec 18 buts et 12 passes décisives avant l'interruption des compétitions, l'international sénégalais était bien parti pour réaliser une nouvelle saison dantesque, et cela suscite naturellement des convoitises. Sadio Mané est régulièrement annoncé sur les tablettes des plus grands clubs, mais le joueur de 28 ans n'a pas beaucoup de raisons de vouloir quitter Liverpool, avec qui il est lié jusqu'en juin 2023. Cependant, il semble qu'une écurie pourrait bien le faire changer d'avis.

Sadio Mané rêve du Real Madrid