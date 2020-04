Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à l'origine d'un gros rebondissement pour Thiago Silva !

Publié le 21 avril 2020 à 9h45 par B.C.

Comme indiqué en exclusivité par le 10 Sport, le PSG a transmis une première proposition à Thiago Silva, libre à la fin de la saison.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec le PSG, Thiago Silva semblait se diriger vers la fin de son aventure dans la capitale. En effet, le défenseur de 35 ans dispose de l'un des salaires les plus élevés au club, et Leonardo souhaitait s'en séparer afin de récupérer un joueur plus jeune pour renforcer la charnière centrale. Cependant, les conséquences économiques du coronavirus bousculent les plans du directeur sportif parisien. D'après les informations divulguées par le 10 Sport le 15 avril dernier, le PSG a transmis une première proposition à Thiago Silva pour une prolongation d'une année, tandis que l'international brésilien souhaite signer un nouveau bail de deux saisons. Un premier rapprochement qui se confirme un peu plus ce mardi.

Le PSG veut conserver une année de plus Thiago Silva