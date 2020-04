Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne lâcherait rien pour ce dossier prioritaire !

Publié le 21 avril 2020 à 7h30 par Th.B.

Afin de témoigner de l’arrivée de Lautaro Martinez en Catalogne à l’intersaison, le FC Barcelone maintiendrait les contacts avec l’Inter et s’efforcerait de proposer trois joueurs à la direction milanaise pour faciliter l’opération.

Dans le cadre du mercato estival, le FC Barcelone cultiverait le désir de trouver un défenseur central pour à terme prendre la succession de Gerard Piqué, un latéral droit, l’avenir de Nelson Semedo s’écrivant en pointillés à Barcelone, un milieu de terrain et aurait deux grosses priorités : Neymar et Lautaro Martinez. Concernant l’attaquant de l’Inter, l’Argentin serait la piste numéro une de la direction sportive du Barça pour préparer l’après-Luis Suarez. Et afin de parvenir à ses fins, le FC Barcelone ferait le forcing auprès de l’Inter.

Le Barça persisterait avec Lautaro Martinez et offrirait trois joueurs à l’Inter