Mercato - PSG : Leonardo peut dire adieu à cette grosse piste estivale…

Publié le 21 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

S’intéressant au profil de Jadon Sancho afin de préparer l’après-Neymar et Kylian Mbappé au PSG, Leonardo ne devrait pas arriver à ses fins avec l’ailier du Borussia Dortmund qui se serait déjà mis d’accord avec… Manchester United !

À la mi-mars, ESPN dévoilait que Leonardo serait prêt à lâcher les grandes manoeuvres pour Jadon Sancho. Le directeur sportif aurait décidé de se pencher sur le profil de l’international anglais qu’il jugerait capable de combler le vide que pourrait laisser Neymar ou Kylian Mbappé à l’intersaison au PSG. Néanmoins, l’ailier du Borussia Dortmund semblerait destiné à s’engager avec Manchester United. Les Red Devils auraient d’ailleurs quasiment bouclé son transfert.

Manchester United d’accord sur tous les points avec Jadon Sancho