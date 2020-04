Foot - Mercato - Manchester United

EXCLU - Mercato : Manchester United rêve de Joao Felix !

Publié le 20 avril 2020 à 11h45 par Alexis Bernard mis à jour le 20 avril 2020 à 12h16

Dans la perspective du prochain mercato, Manchester United a la farouche intention de faire un très gros coup. Et parmi les cibles identifiées, on retrouve le jeune prodige portugais, Joao Felix.

Manchester United prépare un gros mercato estival. Si la priorité du club reste de conserver Paul Pogba, courtisé par le Real Madrid, la Juventus Turin et le PSG, les dirigeants mancuniens souhaitent aussi s’offrir une nouvelle star du ballon rond, quitte à mettre le prix. Et parmi les profils courtisés par Manchester United, on retrouve des pépites du football mondial, avec notamment le nom de Jadon Sancho, le prodige du Borussia Dortmund. Et selon nos informations, les Red Devils s’intéressent également à Joao Felix.

Des premiers contacts