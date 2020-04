Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland, Pogba… La priorité des priorités de Zidane, c’est ce joueur !

Publié le 19 avril 2020 à 18h30 par La rédaction

S’il a beaucoup d’attente pour le prochain mercato estival, Zinedine Zidane veut un joueur par-dessus tout. Et si le Real Madrid le manque, ça risque de faire mal…

Zinedine Zidane a réfléchi à un mercato très ambitieux pour la saison prochaine. Alors qu’il cible Paul Pogba, Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland, le Champion du Monde 98 aurait une priorité absolue parmi tous ces dossiers, et ce nom revient régulièrement à chaque fois qu’un mercato s’ouvre et qu’il est à la tête du Real Madrid…

Zidane veut absolument Pogba

Ainsi, depuis son retour sur le banc du Real Madrid en cours de saison dernière, Zidane clame haut et fort son envie de faire venir Paul Pogba. Si le dossier de son coéquipier en sélection Kylian Mbappé est régulièrement évoqué, il est beaucoup plus compliqué, le PSG ne souhaitant pas lâcher sa pépite facilement, et surtout en-dessous de 200 millions d’euros. Le dossier de Paul Pogba est remis sur la table à chaque début de mercato du côté du Real Madrid, et n’aboutit jamais, notamment à cause du président Florentino Pérez, qui n’apprécierait pas vraiment le Mancunien. Pourtant, cette fois, Zidane pourrait faire pression sur sa direction pour essayer d’attirer l’international français de Manchester United. Avec les relations entre le président du Real Madrid et l’agent de Paul Pogba Mino Raiola qui ne sont pas au beau fixe, les négociations s’annoncent rudes… Et elles pourraient peut-être influencer l’avenir de Zidane, qui pourrait décider de ne pas poursuivre son aventure madrilène si ses cibles pour le mercato estival ne finissent pas par débarquer.