Mercato - Real Madrid : Pogba, Haaland… Florentino Perez aurait tranché !

Publié le 18 avril 2020 à 22h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid serait sur les traces d’Erling Braut Haaland tandis que Zinedine Zidane rêverait toujours d’attirer Paul Pogba, la direction du club madrilène aurait tranché entre les deux joueurs.

Si Luka Jovic a été recruté l’été dernier pour régler dès maintenant la succession d’un Karim Benzema déjà âgé de 32 ans, le plan du Real Madrid avec l’attaquant serbe ne s’est pas déroulé comme prévu. En effet, la venue de ce dernier a été un véritable flop pour sa première saison dans la capitale espagnole dans la mesure où il n’est pas parvenu à rééditer les performances qu’il réalisait à l’Eintracht Francfort. Le dossier de la succession de l’attaquant français pourrait donc être relancé cet été, et le nom d’Erling Braut Haaland aurait été coché dans cette optique. Dans le même temps, le Real Madrid aimerait renouveler son milieu, et Zinedine Zidane souhaiterait toujours l’arrivée de Paul Pogba dans cette perspective, ce dernier ayant de fortes chances de quitter Manchester United lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Le dossier Haaland prioritaire par rapport à celui de Pogba !