Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu fixé pour le successeur annoncé de Piqué ?

Publié le 18 avril 2020 à 21h00 par A.C.

Josep Maria Bartomeu et le FC Barcelone sont désormais fixés pour Alessandro Bastoni, défenseur de l’Inter annoncé comme le grand successeur de Gerard Piqué.

Figure centrale des accomplissements du FC Barcelone lors de la dernière décennie, Gerard Piqué approche de la fin. Il a en effet soufflé ses 33 bougies le 2 février dernier et, au sein du club catalan, on commencerait déjà à lui chercher un successeur. Plusieurs pistes ont été étudiées, mais il y en a une qui semble particulièrement plaire au président Josep Maria Bartomeu et aux dirigeants barcelonais. Il s’agit d’Alessandro Bastoni, véritable révélation de la première partie de saison en Serie A, avec l’Inter.

Le Barça et City doivent se faire une raison pour Bastoni