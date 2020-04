Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger XXL pour ce coup de Leonardo à 0€ ?

Publié le 18 avril 2020 à 21h15 par A.C.

Un club de Premier League semble plus que déterminé à doubler le Paris Saint-Germain, pour Dries Mertens.

En fin de contrat, Dries Mertens intéresse un grand nombre de clubs. C’est le cas du Paris Saint-Germain, mais également de l’AS Monaco, de l’Inter et de plusieurs clubs de Premier League, comme Chelsea et Arsenal. Selon nos informations, le Belge est proche d’une prolongation avec le Napoli. La presse italienne assure toutefois que les négociations seraient bloquées depuis le 1er mars dernier et le début des mesures de restrictions dues à la crise sanitaire actuelle.

Chelsea favori pour Mertens ?