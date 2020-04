Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les deux premiers gros coups d'Aldridge se confirment !

Publié le 19 avril 2020 à 15h30 par A.M.

Contraint de vendre afin de renflouer ses caisses, l'Olympique de Marseille retiendra peu de joueurs. Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car semblent d'ailleurs être les mieux placés pour partir.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait essentiellement se distinguer par ses ventes. En effet, les comptes du club phocéen sont dans le rouge, ce qui pousse l'OM à envisager de nombreux départs dans les prochaines semaines. Il faudra faire mieux que durant le précédent mercato estival lors duquel seuls Lucas Ocampos (FC Séville), Luiz Gustavo (Fenerbahçe) et Clinton Njie (Dinamo Moscou) avaient été vendus, rapportant au total environ 27M€. Loin d'être suffisant puisque dans le même temps, l'OM a dépensé près de 30M€ pour s'offrir Dario Benedetto et Valentin Rongier, Alvaro Gonzalez étant arrivé sous la forme d'un prêt. Par conséquent, Paul Aldridge est arrivé ces dernières semaines afin de mettre ses réseaux anglais à disposition de l'OM.

Kamara et Caleta-Car les mieux placés pour partir ?

Et le travail du conseiller de Jacques-Henri Eyraud porte ses fruits. En effet, à l'occasion d'une série de questions/réponses, Mathieu Grégoire a été interrogé sur les joueurs de l'OM sur le départ. Et d'après les journalistes de L'Equipe , deux d'entre eux possèdent une belle cote : Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Le nom des deux défenseurs du club phocéen revient d'ailleurs avec insistance du côté de la Premier League. Paul Aldridge semble donc avoir avancé ses pions, et le Daily Mail annonçait il y a quelques jours que Manchester City était disposé à lâcher 32M€ pour Boubacar Kamara. D'après Mathieu Grégoire, Bouna Sarr est lui aussi très convoité sur le marché. Le latéral droit de l'OM a également été annoncé en Angleterre, du côté d'Everton, mais aussi en Espagne où le FC Séville et plus récemment l'Atlético de Madrid se seraient positionnés. Le dégraissage du club phocéen semble donc prendre forme.