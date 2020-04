Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud va recevoir un premier chèque de 32M€ !

Publié le 12 avril 2020 à 10h00 par A.M.

Dans l'obligation de vendre afin de renflouer ses caisses compte tenu de la menace du fair-play financier, l'Olympique de Marseille semble ouvert au départ de quasiment tous ses joueurs. Et ça tombe bien, Manchester City pourrait offrir 32M€ pour s'offrir Boubacar Kamara.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir essentiellement se concentrer sur les ventes de ses joueurs. Le club phocéen présente un déficit de 91M€ et malgré l'annonce de l'UEFA de reporter ses décisions dans le cadre du fair-play financier, l'OM n'aura pas le choix afin de rééquilibrer ses comptes. Dans cette optique, aucun joueur n'est déclaré intransférable et Jacques-Henri Eyraud étudiera toutes les offres, notamment celles venues d'Angleterre. C'est la raison pour laquelle Paul Aldridge a débarqué il y a quelques semaines au sein de la direction marseillaise. Le dirigeant anglais est censé faire jouer ses réseaux en Premier League et amener plusieurs offres de transferts sur le bureau des décideurs de l'OM. Et visiblement, il est efficace.

Manchester City prêt à lâcher 32M€ pour Kamara