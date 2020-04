Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux profils colossaux ciblés par Zidane cet été ?

Publié le 12 avril 2020 à 9h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid souhaiterait se renforcer en attaque l’été prochain, le club madrilène ne manquerait pas d’idées dans ce projet et aurait l’intention de recruter un nouveau grand nom.

A 32 ans, Karim Benzema n’incarne plus l’avenir au Real Madrid. Et bien qu’il soit toujours performant, le club madrilène avait déjà commencé à travailler sur sa succession l’été passé en recrutant Luka Jovic à l’Eintracht Francfort. Seulement voilà, l’arrivée du buteur serbe s’est avérée être un véritable flop pour sa première saison, ce dernier n’étant pas parvenu à s’adapter au Real Madrid et à la vie en Espagne. Par conséquent, le club entraîné par Zinedine Zidane aurait pris la décision de recruter un nouvel attaquant lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et à en croire les derniers échos venus de l'autre côté des Pyrénées, deux noms se dégageraient dans cette quête du Real Madrid.

Haaland et Kane ciblés par le Real Madrid pour remplacer Jovic !