Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l'avenir de N'Golo Kanté !

Publié le 12 avril 2020 à 8h15 par B.C.

Bien qu'apprécié par Zinedine Zidane, N'Golo Kanté ne devrait pas faire l'objet d'une offensive de la part du Real Madrid cet été, de quoi laisser le champ libre au PSG. Explications.

90min a lâché une petite bombe vendredi au sujet de N'Golo Kanté. À en croire le média sportif, Chelsea ne serait pas opposé au départ de son milieu de terrain et pourrait se résoudre à le vendre cet été en cas d'offre satisfaisante, et il y aurait du beau monde sur le champion du monde français. Toujours selon 90min , le PSG serait à la lutte avec le Real Madrid pour N'Golo Kanté. Un intérêt parisien qui n'est pas nouveau puisque le 10 Sport vous l'avait déjà révélé il y a plusieurs mois. Leonardo pourrait donc être à la lutte avec Florentino Pérez pour le joueur de 29 ans, mais au sein de la Casa Blanca , on aurait déjà tranché à son sujet.

Le Real Madrid ne devrait pas aller sur N'Golo Kanté