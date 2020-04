Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est encore loin d’être fait pour Haaland...

Publié le 12 avril 2020 à 5h15 par T.M.

A défaut d’attirer Mbappé cet été, le Real Madrid pourrait réaliser un gros coup avec Erling Braut Haaland. Mais pour cela, il faudrait lui faire de la place...

Après avoir dépensé plus de 300M€ l’été dernier, le Real Madrid devrait continuer son lifting durant l’intersaison. Et les millions devraient encore pleuvoir tant les cibles sont nombreuses pour Zinedine Zidane. Pour les Merengue, la priorité commencerait d’ailleurs à se préciser. Alors qu’il pourrait patienter jusqu’en 2021 pour Kylian Mbappé, le club madrilène prévoirait de jeter sur Erling Braut Haaland, qui affole les compteurs au Borussia Dortmund. Le Norvégien sera-t-il le prochain complément de Karim Benzema ?

Préparer le terrain pour Haaland !