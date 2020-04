Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit une bonne nouvelle à 45M€ !

Publié le 12 avril 2020 à 4h45 par T.M.

A l’approche du mercato estival, Eduardo Camavinga se rapprocherait du Real Madrid. Et ce ne sont pas les dernières qui devraient freiner les Merengue.

A 17 ans, Eduardo Camavinga est la révélation de cette saison en Ligue 1. En seulement quelques mois, le prodige du Stade Rennais a éclaboussé tout le monde de son talent. Des performances remarquées, y compris au-delà des frontières de l’Hexagone. Si Zinedine Zidane rêve de Paul Pogba pour renforcer le Real Madrid, le dossier Camavinga prendrait se l’ampleur au sein de la Casa Blanca. Chez les Merengue, le Rennais serait perçu comme le successeur idéal de Casemiro.

Un dossier plus qu’abordable ?