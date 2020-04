Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux obligations soumises à Zidane pour Haaland !

Publié le 11 avril 2020 à 16h30 par T.M.

Cet été, le Real Madrid aurait l’intention de passer à l’offensive pour Erling Braut Haaland. Toutefois, il faudra remplir certains objectifs avant de passer à l’attaque.

Alors que Kylian Mbappé n’est désormais plus une révélation, c’est Erling Braut Haaland qui a maintenant tous les projecteurs braqués sur lui. Depuis le début de la saison, le Norvégien affole les compteurs avec Salzbourg et depuis janvier, le Borussia Dortmund. Un talent qui n’a échappé à personne et en particulier le Real Madrid. En attendant de recruter Mbappé, peut-être à l’été 2021, les Merengue souhaiteraient boucler l’arrivée d’Haaland. Pour cela, il faudra alors trouver un accord avec le BVB, mais aussi régler certains cas dans l’effectif de Zinedine Zidane.

Il va falloir vendre...