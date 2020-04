Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces trois bonnes raisons de recruter N’Golo Kanté

Publié le 12 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Estimant qu’il serait temps de tourner la page avec N’Golo Kanté, Chelsea souhaiterait le vendre cet été. Le Real Madrid et le PSG seraient sur les rangs. Le recrutement du champion du monde tricolore serait une bonne affaire pour le PSG, pour trois raisons précises.

Et si le milieu de terrain tant attendu du PSG se nommait N’Golo Kanté ? Depuis plusieurs mercato, la direction sportive recherche constamment à redessiner les contours de l’entrejeu du club de la capitale. En témoignent les arrivées d’Ander Herrera, d’Idrissa Gueye et de Leandro Paredes lors des mercato estival et hivernal de 2019. Cependant, le PSG souhaiterait recruter un millieu de terrain de classe mondiale et surveillerait ainsi l’évolution des situations de Paul Pogba, de Sergej Milinkovic-Savic et de N’Golo Kanté. 90 Min révélait vendredi que le milieu de terrain de Chelsea pourrait quitter les bords de la Tamise à l’intersaison, bien qu’il soit contractuellement lié aux Blues jusqu’à l’été 2023. Chelsea ouvrerait la porte à son départ à condition de recevoir une offre « acceptable ».

Kanté, la triple bonne affaire

Le PSG aurait là l’occasion de s’attacher enfin les services d’un milieu de terrain du calibre recherché et devrait prendre en considération l’option N’Golo Kanté pour trois raisons. Premièrement, parce que la piste Kanté est tout aussi prestigieuse que celles menant à Paul Pogba et Sergej Milinkovic-Savic. Comme le joueur de Manchester United, Kanté est champion du monde et dispose de trophées domestiques et continentaux en club. De plus, sa valeur marchande est estimée à 80M€, un prix bien plus abordable que ceux de Paul Pogba et de Milinkovic-Savic qui graviteraient au-dessus des 100M€. Le PSG pourrait d’ailleurs négocier l’indemnité de transfert avec Chelsea qui est vendeur. Ensuite, Leonardo mettrait la main sur un milieu de terrain de renom et capable d’évoluer en sentinelle, en relayeur et même plus haut en tant que numéro 10 comme il l’a souvent fait avec Chelsea la saison dernière sous la houlette de Maurizio Sarri. Enfin, avec le recrutement de N’Golo Kanté, le PSG n’aurait plus l’obligation de dénicher un successeur à Thiago Silva et de dépenser une fortune pour Kalidou Koulibaly puisque Marquinhos pourrait ainsi reprendre son poste de prédilection en défense centrale et laisser les clés du milieu de terrain à Kanté.