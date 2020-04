Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un renfort à 100M€ brûle pour l’été prochain ?

Publié le 11 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé depuis plusieurs années sur les tablettes du PSG, Sergej Milinkovic-Savic serait devenu une piste chaude de Leonardo selon la presse italienne qui l’évalue à 100M€.

Lors de son premier passage à la direction sportive du PSG, entre 2011 et 2013, Leonardo avait pris l’habitude de se servir parmi les meilleurs talents de Serie A pour renforcer le club de la capitale : Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Javier Pastore, Edinson Cavani en sont la preuve. Et en vue du prochain mercato estival, Leonardo pourrait reprendre ses bonnes vieilles habitudes en mettant le paquet sur l’un des talents les plus prometteurs du championnat italien.

C’est chaud pour Milinkovic-Savic au PSG

Comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport vendredi, Sergej Milinkovic-Savic serait devenu une piste chaude du PSG pour 2020. Le milieu de terrain serbe de la Lazio Rome, annoncé depuis plusieurs années dans le collimateur de Leonardo, reviendrait donc au premier plan. Néanmoins, le club transalpin réclamerait pas moins de 100M€ pour envisager une vente de Milinkovic-Savic cet été, et le PSG devra donc se montrer généreux.