Mercato - PSG : L’énorme salaire de Neymar lui a fermé une porte !

Publié le 11 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’option Flamengo a été évoquée ces derniers mois pour Neymar, la venue de la star du PSG paraît tout simplement irréalisable selon la président du club brésilien.

« Ce serait formidable de l'avoir (Neymar) à Flamengo. Il a toujours dit qu'il voulait jouer à Flamengo. Il est évident que nous aimons tous les deux Santos, mais je pense que Flamengo est le club qu'il lui faut », confiait récemment Gabriel Barbosa au sujet de Neymar, et l’attaquant brésilien lançait donc un énorme appel du pied au numéro 10 du PSG. Mais qu’en est-il vraiment ? Flamengo a-t-il un espoir, aussi maigre soit-il, de pouvoir déloger Neymar du PSG ? Il n’en est rien…

« Il gagne 38M€ par an »