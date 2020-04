Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un boulevard pour Leonardo pour le successeur de Kurzawa ?

Publié le 11 avril 2020 à 0h45 par Th.B.

Pour remplacer Layvin Kurzawa au PSG, Leonardo songerait à recruter Alex Telles. Et alors que Chelsea semblait être une menace pour le dirigeant parisien, les Blues se pencheraient finalement sur un autre profil.

Paris United révélait le 1er février dernier que Leonardo verrait bien Alex Telles prendre la succession de Layvin Kurzawa au PSG. Pour rappel, le contrat du Français arrivera à expiration une fois la saison terminée, et le directeur sportif chercherait un joueur capable de concurrencer Juan Bernat. Le profil du latéral du FC Porto aurait été validé en interne, d’autant plus qu’il souhaiterait se lancer un nouveau challenge après quatre saisons passées au sein du club lusitanien. Le média dévoilait cependant que Chelsea était une menace pour le PSG, Pini Zahavi gérant les affaires du Brésilien et ayant l’intention de l’envoyer chez les Blues . Le PSG recevrait désormais une bonne nouvelle.

Chelsea se concentrerait sur Ben Chilwell, et non Alex Telles