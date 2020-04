Mercato - PSG : Une menace se confirme pour la succession de Kurzawa !

Foot - Mercato - PSG

Alors que le PSG penserait à Alex Telles pour combler le vide que laissera Layvin Kurzawa cet été, Chelsea serait bel et bien sur le coup alors que les Blues devraient perdre un latéral gauche au cours du mercato.

Alex Telles confirme ces dernières saisons au haut niveau avec le FC Porto. Ses performances seraient scrutées avec attention par certains clubs européens, dont le PSG. Pour rappel, le contrat de Layvin Kurzawa expirera en juin prochain. Pour succéder au latéral gauche parisien, Leonardo songerait à Alex Telles. Cependant, Paris United révélait début avril que Pini Zahavi gérerait depuis peu les affaires du Brésilien, et qu'il compterait l’envoyer à Chelsea.

Le média assurait en outre que des contacts seraient très avancés avec les Blues pour un éventuel transfert d’Alex Telles au cours du mercato estival. D’après les informations de Nicolo Schira, Emerson Palmieri pourrait quitter Chelsea cet été alors que la Juventus et le Napoli seraient des acheteurs potentiels. Pour le remplacer, la direction des Blues miseraient sur Ben Chilwell ou Alex Telles. Ça se corserait donc pour le PSG avec Telles…

#Juventus and #Napoli are interested in signing #EmersonPalmieri. His agent is in talks with them. #Chelsea ask €25-30M to sell him. #Lampard wants to replace Emerson with one between #Chilwell (Leicester) and #Telles (Porto). #transfers #CFC