Mercato - PSG : A quoi joue donc Layvin Kurzawa ?

Layvin Kurzawa est toujours dans l’incertitude. Alors que le latéral gauche international français est en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain dans maintenant 2 mois, il n’a toujours pas trouvé de chaussure à son pied. Comme révélé par le10sport.com , l’Inter Milan avait approché le joueur cet hiver, mais il avait finalement décliné l’offre des intéristes. Récemment, on apprenait que le FC Barcelone avait également contacté le latéral, mais ce dernier aurait aussi repoussé leurs avances. Très difficile, donc, de lire dans la stratégie de l’ancien Monégasque…

Déjà une doublure à Paris

Pourtant, une tendance semble se dessiner. En effet, depuis l’arrivé de Juan Bernat à l’été 2018, Kurzawa se cantonne à un rôle de doublure du côté du PSG, et ne joue pas autant de matchs qu’avant que l’international espagnol ne débarque. Et tous les clubs qui l’ont contacté le voyaient uniquement comme une doublure, soit le rôle qu’il avait actuellement du côté de Paris. Une perspective pas très intéressante pour lui, qui pourrait désormais chercher du temps de jeu en tant que titulaire puisque l’Euro 2020 a été décalé d’un an, et que ce dernier pourrait viser un club qui lui permettrait d’être appelé en sélection. Ainsi, la piste menant à Arsenal pourrait convenir, mais la concurrence sera rude avec Kirean Tierney ou Sead Kolasinac. La Juventus était également sur les rangs, et la piste pourrait se réchauffer en cas de départ d’Alex Sandro…