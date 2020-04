Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Zidane aurait un plan précis pour cette piste à 60M€ d'Abidal

Publié le 10 avril 2020 à 19h00 par A.D.

Le FC Barcelone et le Real Madrid seraient à la lutte pour le recrutement de Dayot Upamecano. Toutefois, Zinedine Zidane serait visiblement déterminé à attirer le défenseur central français.

Zinedine Zidane aurait les idées claires pour Dayot Upamecano. Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, le défenseur français aurait tapé dans l'oeil d'Eric Abidal. Toutefois, le secrétaire technique du FC Barcelone ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, le Real Madrid serait également séduit par Dayot Upamecano, qui serait évalué à près de 60M€ par le RB Leipzig. Alors qu'il pourrait y avoir un véritable bras de fer entre le club merengue et l'écurie blaugrana, Zinedine Zidane saurait déjà comment utiliser l'ancien de Salzbourg.

Dayot Upamecano, joker de luxe après Varane et Ramos ?