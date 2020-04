Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane ferait irruption dans un dossier à 100M€ !

Publié le 10 avril 2020 à 10h00 par La rédaction

Pisté par le Bayern Munich, Kai Havertz n’aurait jamais été aussi proche de quitter le Bayer Leverkusen pour rejoindre le club bavarois. Toutefois, Zinedine Zidane aurait fait irruption dans le dossier.

Longtemps annoncé du côté de la Premier League et de Liverpool, Kai Havertz serait finalement plus que jamais aussi proche du Bayern Munich a annoncé Sky Sport Allemagne ce jeudi. Ainsi, la pépite du Bayer Leverkusen pourrait rester en Allemagne. Les concurrents ne manquent tout de même pas à l’appel puisque que le FC Barcelone aurait aussi jeté son dévolu sur ce joueur. Mais la crise financière causée par le coronavirus a totalement bousculé les choses et le dossier Havertz pourrait encore connaitre des rebondissements...

Havertz vers le Real Madrid ?