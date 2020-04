Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud voudrait prendre une décision radicale face au coronavirus !

Publié le 10 avril 2020 à 9h00 par T.M.

La pandémie de coronavirus fait actuellement énormément de mal aux finances des clubs de football. Face à cela, Jacques-Henri Eyraud voudrait prendre une décision radicale pour réduire les dépenses de l’OM.

Alors que Frank McCourt est arrivé avec un peu plus de 200M€ à investir à l’OM, aujourd’hui, les comptes sont dans le rouge. En effet, cette saison sans Coupe d’Europe a fait énormément de mal aux finances des Phocéens, plus que jamais dans le viseur du fair-play financier. La direction marseillaise doit désormais faire rentrer de l’argent dans les caisses, mais la crise liée au coronavirus chamboule actuellement le visage du football. Il y aura certainement un avant et un après et les répercussions financières pourraient être terribles. De quoi inciter Jacques-Henri Eyraud à agir. Et le président de l’OM souhaiterait prendre des décisions à très long terme…

Une réduction de salaire… permanente ?