Mercato - Real Madrid : Ce témoignage lourd de sens sur un retour de Cristiano Ronaldo !

10 avril 2020

La Juventus étant en difficulté financière à cause du Coronavirus pour lui fournir le salaire convenu dans son contrat, Cristiano Ronaldo est annoncé du côté du Real Madrid. Un retour qu’il verrait d’un bon oeil d’après l’un de ses compatriotes.

S’il y a un cador que la crise sanitaire liée au Coronavirus n’arrangerait pas, ce serait bien la Juventus. En effet, avant la suspension des compétitions et de ce fait, la réduction des revenus pour les clubs, la Juventus n’était pas dans la meilleure des situations financières. Et actuellement, la Vieille Dame ne serait plus en mesure de débourser les indemnités salariales jusqu’en juin 2022 à Cristiano Ronaldo. De quoi permettre à Il Messaggero d’évoquer un départ et à la presse de parler d’un retour au Real Madrid. Une option qui plairait au Portugais.

« Il a toujours laissé la porte ouverte à un retour »