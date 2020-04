Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar ou Lautaro Martinez ? Un favori se dégagerait…

Publié le 10 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Si le FC Barcelone rêvait d’attirer Neymar et Lautaro Martinez cet été, c’était avant les répercussions du coronavirus. Désormais, il va falloir faire un choix et un dossier semble plus abordable que l’autre.

Antoine Griezmann n’ayant pas réussi à trouver sa place dans le secteur offensif, le FC Barcelone voudrait déjà se séparer du Français. Une vente qui financera alors le transfert de celui qui viendra le remplacer. Reste à savoir sur qui se portera le choix des Blaugrana. En effet, avec la crise financière provoquée par le coronavirus, le Barça ne pourra pas assumer les arrivées de Neymar et de Lautaro Martinez en même temps, ce qui était pourtant l’objectif initial. Il n’y aurait donc qu’une place pour deux et à en croire Mundo Deportivo , le buteur de l’Inter Milan pourrait bien être privilégié à la star du PSG.

Un dossier moins onéreux ?

Neymar ou Lautaro Martinez ? En Espagne, on explique ce jeudi que le buteur de l’Inter Milan apparait comme un dossier plus abordable pour le FC Barcelone. Alors que le PSG attendrait 150M€ pour le Brésilien, il faudra compter 111M€ pour l’Argentin, soit le montant de sa clause libératoire fixée par l’Inter Milan. De plus, le Barça réalisera également une économie énorme au niveau des salaires. Alors qu’un contrat de 7M€ par an attendrait Lautaro Martinez, Neymar émarge lui à près de 36M€ au PSG. Alors qu’il serait prêt à consentir un effort sur son salaire, le Parisien n’en reste pas moins beaucoup plus gourmand.