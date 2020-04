Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta déjà contraint d'abandonner une piste offensive...

Publié le 10 avril 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un renfort offensif supplémentaire en vue de la saison prochaine, l'Olympique de Marseille s'intéresserait à Islam Slimani. Une piste qui s'annonce d'ores et déjà très compliquée. Explications.

L'été s'annonce très compliqué pour l'Olympique de Marseille qui va devoir jongler entre l'obligation de vendre pour renflouer les caisses et la nécessité de se renforcer afin d'être performant sur la scène européenne. En effet, le club phocéen est très bien placer pour se qualifier pour la Ligue des Champions, et André Villas-Boas a rappelé à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas y faire de la figuration. Autrement dit, il souhaite un effectif plus complet afin d'être en mesure d'affronter un calendrier plus dense avec des matches tous les trois jours. Et parmi les renforts souhaités par le technicien portugais, l'arrivée d'un nouvel avant-centre semble nécessaire compte tenu du fait que Valère Germain ne donne pas satisfaction et que Dario Benedetto ne pourra pas assumer ce rôle seul.

Le dossier Slimani trop cher pour l'OM ?