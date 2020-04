Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire du Barça valide déjà Lautaro Martinez !

Publié le 9 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Lautaro Martinez pourrait prochainement débarquer au FC Barcelone. Un profil totalement validé par Luis Suarez.

Avant la crise du coronavirus, le FC Barcelone voulait frapper fort sur le mercato, rêvant de Neymar et Lautaro Martinez. Désormais, seul un des deux pourrait s’installer en Catalogne. Reste à savoir qui sera l’heureux élu. Ils seraient plusieurs en interne à donner leur priorité au buteur de l’Inter Milan. Lautaro Martinez viendrait ainsi assurer la succession de Luis Suarez. Et qui de mieux que l’Uruguayen pour adouber son successeur...

« Le grand attaquant qu’il est »