Mercato - PSG : Le PSG est confiant pour l’avenir de Neymar !

Publié le 10 avril 2020 à 4h30 par T.M.

L’avenir de Neymar est très incertain du côté du PSG. Néanmoins, au sein du club de la capitale, la confiance serait plutôt de mise.

Entre Neymar et Kylian Mbappé, le PSG donnerait sa priorité au Français. Pour le Brésilien, la porte serait donc ouverte pour un départ lors du mercato estival. Mais encore faut-il qu’un club arrive à répondre aux attentes de Leonardo, qui espérerait récupérer 150M€ pour Neymar. Alors que le FC Barcelone voudrait retenter sa chance, les finances ne seraient toujours excellentes. Et ce n’est pas la crise financière provoquée par le coronavirus qui devrait aider le Barça. Pour le plus grand bonheur du PSG…

Un dossier impossible à régler ?