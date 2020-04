Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de cette pépite du club sur son départ !

Publié le 10 avril 2020 à 7h15 par J.-G.D.

Invité à se confier sur sa décision de quitter le PSG, Ruben Providence admet que l'appel du pied de l'AS Rome était trop fort.

Comme de nombreux jeunes du PSG l'été dernier, Ruben Providence a claqué la porte de son club formateur. Mais pas pour n’importe quelle destination. Le jeune attaquant de 18 ans s’est envolé vers l’AS Rome lors du mercato estival, en signant donc son premier contrat professionnel chez les Giallorossi. Interviewé par Les Titis du PSG , l'ancienne pépite parisienne dévoile les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'Italie.

«Le projet de carrière émis à mon égard par l’AS Roma m’a totalement séduit»